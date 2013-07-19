Почти 2 тысячи родителей поставили на учет в столице

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Около 2 тысяч родителей поставлены на учет в Москве за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по отношению к собственным детям. Более 600 человек могут лишиться родительских прав.

В этом году в столице зарегистрированы 3653 беспризорных ребенка, сообщил замглавы Департамента образования Москвы Игорь Павлов. В прошлом году этот показатель составил 5365 человек, а в 2011 году в столице было 5720 беспризорников. Дети просили милостыню, бродяжничали или надолго покидали свои дома.

По словам Павлова, очень часто в детской беспризорности виноваты родители, ведущие асоциальный образ жизни, сообщает информационный центр правительства Москвы.

За неисполнение своих обязанностей по отношению к детям на учет поставлено 1825 родителей - таковы данные за этот год. В прошлом году таких родителей было 2115 человек, а в 2011 - 3418.

В московские суды направлено 603 дела о лишении родительских прав. Отметим, что в прошлом году прав на детей лишились 1009 человек.