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Экономика и предпринимательство

18 февраля, 17:03

Почти 11 тысяч детей родилось в январе 2015 года в Москве

роддома новорожденные экономика и предпринимательство статистика рождаемости смертность новорожденных

Фото: ТАСС/Людмила Пахомова

В январе 2015 года в Москве родилось 10798 детей, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития. Больше всего новорожденных появилось в Восточном, Юго-Западном и Южном округах.

Возраст большей части мужчин и женщин, ставших родителями в январе, составляет от 30 до 34 лет.

В пресс-службе также отметили, что за прошлый год смертность новорожденных снизилась на 16 процентов по сравнению с 2013 годом и составила 834 человека.

Напомним, в январе в городе завершился ремонт четырех роддомов. Еще столько же планируется отремонтировать в течение года.

Кроме того, сейчас в Москве строится новый перинатально-кардиологический центр при ГКБ №67 им. Ворохобова. Здесь будут оказывать помощь матерям и новорожденным с патологиями сердца.

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Ранее после модернизации открылся родильный дом №3 на улице Нежинской, недавно ставший филиалом головного акушерского стационара Москвы – Центра планирования семьи и репродукции.

В медучреждении имеется 17 индивидуальных боксов для проведения родов. Кроме того, существуют технологии и подходы для выхаживания недоношенных и маловесных детей, а для своевременного выявления врожденной патологии у новорожденных проводятся все необходимые обследования. Каждому новорожденному выдается "Паспорт здоровья".

Сюжет: Новости Города Доверия

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