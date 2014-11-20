Сегодня в СМИ: Новые платные участки на дорогах и запрет на нюхательный табак

Фото: m24.ru

Торговцам спиртным в Сети поставят блок

В следующем году все интернет-сайты, которые занимаются продажей спиртного, попадут в "черный список" Росалкогольрегулирования, сообщает "Российская газета".

Роскомнадзор позаботится о блокировке таких ресурсов. А если телевидение, СМИ и прочие информплощадки будут пестрить рекламой подобных сайтов, то будут платить серьезные штрафы - до миллиона рублей.

На популярных российских трассах откроют новые платные участки

По популярным российским трассам теперь можно будет ездить без пробок, но за это водителям придется заплатить, пишет "Российская газета".

В среднем 1 рубль за километр. Четыре новых платных участка откроются скоро на М-4 "Дон" и один на дороге Москва - Санкт-Петербург.

В Москве завершается капитальный ремонт четырех роддомов

В течение года в столице после капитального ремонта откроется сразу четыре родильных дома, оснащенных по последнему слову техники - их общий фонд составит 650 акушерских коек, передает "Российская газета".

Об этом сообщил Сергей Собянин, посетивший филиал № 4 Центра планирования семьи и репродукции в районе Очаково-Матвеевское на западе Москвы. После ремонта двухгодичной давности тот изменился до неузнаваемости и стал одним из лучших в городе.

Столешников переулок вошел в десятку самых дорогих торговых улиц мира

Улица в рейтинге поднялась с 12-го места на 10-е, сообщает "Коммерсантъ".

На первом месте - Верхняя Пятая авеню в Нью-Йорке, следом расположились Козуэй-Бей в Гонконге и Елисейские Поля в Париже.

Минздрав запретит жевать и нюхать табак на всей территории Таможенного союза

Специальная рабочая группа, которая займется введением запрета на нюхательный и жевательный табак в России, Казахстане и Белоруссии, создана при Министерстве здравоохранения РФ, пишет "Московский комсомолец".

Основной задачей этой группы, в которую вошли представители соответствующих министерств трех стран-участниц Таможенного союза , станет создание подходящего соглашения, запрещающего свободный оборот жевательного и нюхательного табака на территории ТС.