В Филатовской больнице 62-летняя женщина родила дочь Клеопатру

Шестидесятилетняя москвичка родила дочь

В роддоме Филатовской больницы врачи приняли роды у 62-летней женщины, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главврача ГКБ №15 Екатерину Тюлькину.

"Успешно провели кесарево сечение, мать чувствует себя хорошо, находится под наблюдением врачей ", – рассказала Тюлькина. По ее словам, пациентка поступила в роддом с доношенной беременностью.

"У меня сын умер 10 лет назад, и если бы не этот случай, то, конечно, я бы не рискнула", – рассказала Галина – так зовут роженицу – телеканалу "Москва 24". По ее словам, в молодости дети воспринимаются не так, как в зрелом возрасте. "Она у нас и за дочку, и за внучку", – говорит женщина.

Врачи говорят, что беременность в пожилом возрасте – серьезное испытание для организма женщины, к тому же существует риск осложнений у новорожденного. Галина к решению подошла ответственно, занималась спортом и следила за здоровьем.

"Беременная возрастная, с хорошим протеканием беременности. Мы доносили беременность до доношенного срока, и пациентка очень успешно родоразрешилась", – рассказал и.о. заведующего отделением патологии беременности ГКБ №15 Нестор Месхи, который принимал роды. "Это был осознанный шаг, желанный ребенок", – добавил он.

Роженицу выписали в удовлетворительном состоянии вместе с новорожденной девочкой по имени Клеопатра. Теперь матери с ребенком предстоит несколько плановых визитов в поликлинику.

Отметим, что роддом в составе Филатовской больницы специализируется на ведении беременных и рожениц с сердечно-сосудистой патологией, в том числе с пороками сердца, искусственными сердечными клапанами. В прошлом году в этом роддоме приняли 7,3 тысячи родов.

Старейшая в истории роженица – Эллен Эллис из Уэльса (Великобритания). В 1776 году в возрасте 72 лет она родила своего 13-го по счету ребенка. К сожалению, он оказался мертворожденным.

Старейшей матерью России является Наталья Суркова, которая в 1996 году родила дочку – третьего по счету ребенка – в 57 лет. В следующем году Доун Брук из Великобритании путем кесарева родила сына в 59 лет.