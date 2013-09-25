Студентов медвузов научат проводить операции с помощью роботов

В Москве открылась виртуальная гибридная операционная

В столице открылась виртуальная гибридная операционная. Это центр, созданный для студентов, которые смогут проводить учебные хирургические операции на роботах, чтобы потом не рисковать человеческими жизнями.

В мире существует три таких центра. Виртуальная больница напоминает обычную, с одним отличием: на койках все пациенты - роботы.

В медицинском учреждении 27 кабинетов: родильное отделение, стоматологический кабинет, операционная и так далее. Оснащение виртуальной больницы обошлось в 150 миллионов рублей.

Клиника образована на базе Сеченовского медицинского университета. Проходить обучение в виртуальной операционной могут как практикующие врачи и интерны, так и студенты и даже школьники в процессе определения профессиональной ориентации.