Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Окна квартир в надстройках делают большими для сохранения конструкции дома. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказала риелтор Наталья Барзенкова.

Кирпичную четырехэтажку 1958 года постройки, расположенную в Савеловском районе на улице Мишина, превратили в девятиэтажный дом, достроив дополнительные этажи. На четырех верхних этажах удалось разместить 30 квартир, в то время как в старой части здания их насчитывается всего 16.

"Как правило, в надстройках меняются не только площади, но и сам формат квартир. Для того, чтобы сделать конструкцию дома легче, в квартирах ставят более большие окна. Опору такой постройки укрепляют, а фасады стараются сделать максимально подходящими к тем, которые были на здании первоначально", – пояснила риелтор.

"Домовладения в районе улицы Мишина сегодня достаточно востребованы. Сейчас отмечается тенденция к уменьшению площадей квартир – прибыль застройщиков от этого увеличивается. Несмотря на это, размер квартир в надстройках, как правило, больше, чем площадь апартаментов, расположенных на основных этажах здания", – отметила Барзенкова.

До конца этого года в первый столичный дом с надстроенными этажами заселятся жильцы. Большая часть новых квартир дома № 32 на улице Мишина достанется жильцам этого же дома, поскольку работы по надстройке финансировали они. Квартиры, расположенные в верхней части здания, уже подключили к инженерным сетям, обеспечив помещения водой, теплом и светом.