Аренда многокомнатных квартир в мае подешевела

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Средняя стоимость аренды многокомнатных квартир в Москве в мае снизилась на 12 процентов. Таким образом, она составила около 205 тысяч в месяц, сообщает МИА "Россия сегодня".

Двухкомнатные квартиры бизнес-класса подешевели на 0,52 процента, а однокомнатные – на 3,3 процента.

В эконом-классе жилья стоимость аренды квартир изменилась незначительно. А однокомнатные квартиры эконом-класса вообще подорожали на 0,83 процента – до 29,16 тысячи рублей в месяц.

В мае предложение квартир превысило спрос на 123 процента. При этом оба показателя снизились: предложение на 3 процента, а спрос – на 8 процентов.

Разрыв между спросом и предложением продолжает увеличиваться. Все меньше граждан хотят снимать квартиры в столице.