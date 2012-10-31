"Известия": Кафе и рестораны будут платить за близость к центру

Клубы обяжут платить "налог на удовольствие"

Муниципальный депутат, член "Справедливой России" Илья Свиридов в начале ноября внесет в Мосгордуму законопроект, обязывающий увеселительные заведения платить "налог на удовольствие". Согласно предложению чиновника, кафе, бары и рестораны будут платить в среднем по 2% от выручки – в зависимости от удаленности от центра.

Закон предполагает создание нескольких территориальных зон: внутри Бульварного кольца, Садового и Третьего транспортного кольца, пишет газета "Известия". Под действие налога, помимо мест питания, попадают ночные клубы, бани, фитнес-центры, кинотеатры и музеи.

По словам Свиридова, президент России Владимир Путин дал поручение муниципальным депутатам найти способ пополнить бюджет за счет нововведений. Коммерсанты, владеющие увеселительным бизнесом в Москве, высказались резко отрицательно: они считают, что налог приведет к увеличению цен, что будет только отторгать клиентов.

В самой Мосгордуме пока готовы облагать дополнительным налогом только те места, где проходят игры на деньги. Заместитель председателя МГД Андрей Метельский: " Будет неправильным заставлять платить людей, создающих уют в нашем городе".

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