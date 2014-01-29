В кафе на Пятницкой улице взорвался газовый баллон

В кафе на Пятницкой улице произошел пожар

Пожар в здании у станции "Третьяковская" был вызван взрывом газа, пострадавших в результате ЧП нет. Было эвакуировано около 30 человек.

Как сообщает телеканал "Москва 24", площадь возгорания увеличилась со 100 до 300 квадратных метров.

В районе ЧП почти полностью перекрыто движение - на месте работают 14 расчетов, Пятницкую улицу лучше объехать. Пожар удалось локализовать в 16.46.

Напомним, в 15.33 на пульт дежурного службы "01"поступило сообщение о пожаре. В доме №26, где находятся несколько ресторанов, загорелась кровля.