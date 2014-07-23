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23 июля 2014, 00:02

В летних кафе без навесов разрешат курить

рестораны благоустройство транспорт кафе общепит антитабачный закон летние веранды летние кафе закон о курении Алексей Немерюк

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти могут разрешить курение в летних кафе, которые оборудованы только столиками и зонтиками. Для этого потребуется изменить постановление московского правительства "О размещении нестационарных объектов", сказал M24.ru руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Поправки в него уже разрабатываются. Чтобы клиенты смогли курить в летних кафе, предпринимателям предложат оттуда убрать навесы, настилы и перила. По мнению рестораторов, полностью от ограждений откажется менее половины предпринимателей.

По словам Немерюка, сегодня летние кафе попадают под действие постановления правительства Москвы №26 "О размещении нестационарных торговых объектов". Согласно документу, "сезонные кафе - специально оборудованное временное сооружение, в том числе при стационарном предприятии, представляющее собой площадку для размещения предприятия общественного питания". Роспотребнадзор в письме от 18 июня 2014 года (документ есть в распоряжении M24.ru) посчитал, что такие объекты - веранды, балконы, шатры, палатки - попадающими под антитабачный закон.

Немерюк пояснил, что московские власти готовы убрать из-под действия этого постановления кафе, выполненные в виде столиков и зонтиков около заведения общепита. "Таким образом, столики на улице будет регулировать закон "О благоустройстве". Если же у летней веранды есть покрытие, настил или перила, то они в эту категорию войти не смогут и для них антитабачный запрет сохранится. Речь идет только о столиках, стульях и зонтиках на городских территориях", - отметил чиновник.

Когда конкретно поправки в московские нормативные акты будут приняты, чиновник уточнить не смог. Он напомнил, что сегодня в Москве работает 10,5 тысяч предприятий общественного питания, из них 3 тысячи закрытого типа (в вузах, предприятиях и т.д.) и 7 тысяч открытого. Летние веранды есть у 1,8 тысяч кафе и ресторанов.

Напомним, что с июня 2014 года в пределах Бульварного кольца начали действовать новые правила размещения летних веранд. Согласно стандартам, вне закона оказались шатры и павильоны, а также монолитные бетонные конструкции. Предпринимателям разрешили только возводить подиумы с легкими декоративными ограждениями высотой от 60 до 90 сантиметров. Кроме того, разрешается использование разборных ограждений высотой до 1,8 метра. Однако для того, чтобы не попасть под действие антитабачного закона, владельцы сезонных кафе не смогут использовать вообще никаких ограждений.

Эксперты и предпринимали считают инициативу департамента торговли полезной для ресторанного бизнеса, существенно пострадавшего от закона о запрете курения. Так, председатель московского отделения "Опоры России" Александр Жарков полагает, что разрешить курение нужно на всех летних верандах вне зависимости от их конструкции. "Москва может решить этот вопрос на городском уровне. Московская прокуратура, к слову, поддерживает предпринимателей в этом вопросе", - отметил он.

В свою очередь, владелец ресторана White Rabbit Насим Аллахвердиев полагает, такая возможность компенсирует предпринимателям убытки из-за запрета курения. "Однако я не думаю, что рестораторы будут массово разбирать подиумы и ограждения. На такие меры может пойти меньше половины предпринимателей. В условиях ветреного и дождливого московского климата столики с зонтиками без ограждений не слишком комфортны для посетителей", - заявил он.

По его словам, предложенный департаментом компромисс стимулирует предпринимателей к тому, чтобы привести летние веранды к новым требованиям. "Однако по сути, если разрешать курение на летних верандах, то на всех. Есть ограждения или нет - сути это не меняет, сезонное кафе находится на открытом воздухе", - выразил свое мнение ресторатор.

Напомним, курение в заведениях общепита, в том числе на летних верандах, запрещено с 1 июня 2014 года. Позже Роспотребнадзор уточнил, что антитабачный закон позволяет курить электронные сигареты и фруктовые кальяны без добавления табака.

Марина Курганская, Дарья Миронова

Сюжеты: Запрет курения в общественных местах , Проекты

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