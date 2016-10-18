Форма поиска по сайту

18 октября 2016, 10:41

Москвичи отметят 80-летие "Докторской" колбасы на экскурсии

Фото: cont.ws

18 октября москвичей пригласят на прогулку по вкусной Москве: вместе с экскурсоводом Алексеем Мишиным участники узнают все о ресторанах старой Москвы и... отметят юбилей колбасы. Об этом сообщает Общество пеших прогулок "Москваход".

Многие старинные заведения существуют по сей день, поэтому в них можно заглянуть, а где-то сохранились подвалы, которые тоже представляют интерес. На экскурсии поговорят и о том, что входило в меню дорогих заведений и тех мест, где проводили время люди с более низким достатком.

Гид также расскажет, как приготовить куриное яйцо в "сюртуке", зачем капусту квасили с ольховом поленом, кто из князей приучил Европу к постепенной подаче блюд, а также предложит отметить 80-летний юбилей колбасы.

Место: на выходе из станции метро "Площадь Революции" (Арбатско-Покровская линия), выход к ул. Ильинка

Время: 18 октября, 15:00

Цена: 300 рублей

