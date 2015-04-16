Дело о продаже блюд из мяса тигра в столичных кафе передали в суд

Фото: M24.ru

В суд направлено уголовное дело по факту незаконной добычи и обороту особо ценных диких животных, занесенных в Красную книга, сообщает пресс-службу столичного управления МВД России.

В конце января 2015 года на рынке "Садовод" оперативники изъяли шкуры и мясо амурского тигра и дальневосточного леопарда. В ресторанах на территории рынка сыщики обнаружили две невыделанные шкуры животных, а также их головы и 50 килограммов мяса. Также оперативники задержали подозреваемого гражданина Вьетнама.

Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу".

По оперативным данным, один килограмм мяса таких животных на черном рынке стоит порядка 100 тысяч рублей, голова и бедра — 250 тысяч, шкура — от 700 тысяч. Они используются для приготовления экзотических блюд в ресторанах восточной кухни, а также для изготовления препаратов восточной народной медицины.

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщили в полиции.

Добавим, что в марте томские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 72 чучел редкого мадагаскарского крокодила. Так, одна из московских организаций пыталась их перевезти из Мадагаскара в аэропорт Шереметьево без разрешительных документов. Откуда взялись эти чучела, и кто убил хищников, не сообщалось.

Мадагаскарский вид нильского крокодила подпадает под действие особой Конвенции международной торговли и находится под угрозой исчезновения.