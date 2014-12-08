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Бизнес

08 декабря 2014, 18:21

Количество предзаказов на новогодние корпоративы снизилось на 40%

рестораны бизнес корпоративы

Фото: M24.ru

Количество предзаказов на новогодние корпоративы упало на 40 процентов по сравнению с прошлым годом, сообщает Агентство "Москва".

По словам президента федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, предзаказы - это только предварительные звонки, а реальных заказов будет еще меньше. Компании экономят на аренде заведений из-за нестабильной экономической ситуации в стране, в частности, из-за падения курса рубля.

"Сыграл свою роль запрет на курение в кафе и ресторанах", - отметил Бухаров.

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Он подчеркнул, что некоторые сотрудники компаний будут проводить корпоративы за собственный счет. Рестораторы могут воспользоваться этим и предложить таким клиентам серьезные скидки.

Отметим, что в понедельник доллар подорожал почти на 20 копеек - до 53 рублей 30 копеек. Евро, напротив, подешевел на 29 копеек, до 65 рублей 42 копеек.

Своих максимальных значений американская и европейская валюты достигли в среду, 3 декабря, тогда курс рубля официально установился на таком уровне: доллар - 54,38, евро - 67,27.

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