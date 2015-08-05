В Госдуме предложили запретить официантам уносить карточки клиентов

Фото:m24.ru/Александр Авилов

Депутаты Госдумы предлагают обязать официантов приносить платежный терминал к столикам. Инициатива будет рассмотрена осенью. Об этом m24.ru рассказал член комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Руденский. По мнению депутатов, это обезопасит клиентов кафе и ресторанов от мошеннических операций с их банковскими картами. Эксперты уверены, что мера будет актуальна в первую очередь для столицы, так как безналичная оплата популярна в крупных городах. Представители рестораторов опасаются дополнительных затрат. Как заметил финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев, для полной безопасности клиентам нужно использовать одноразовый код, который приходит хозяину карты на сотовый телефон для оплаты счета, как сейчас происходит при покупке товаров в Интернете.

"Нельзя, чтобы кто-то брал вашу карточку и уносил ее в соседнее помещение, где снимал деньги, а потом приносил вам счет. Взяв вашу карточку, сегодня можно списать все данные и оплатить все, что угодно. Логично, чтобы переносной терминал был у каждого официанта, чтобы при вас снимали деньги", - сказал член комитета ГД по финансовому рынку Игорь Руденский. Особенно опасно отдавать банковскую карту в ресторанах и кафе, так как официант может на следующий день уволиться и найти его потом будет сложно.

Депутаты предлагают запретить официантам уносить карты клиентов на кассу без присутствия владельца. Это должно обезопасить посетителей мест общепита от мошеннических операций с их картами. Посетитель должен видеть процесс оплаты. К примеру, на днях произошла громкая кража в столичном ресторане. Официант похитил кредитную карту посетительницы и снял с нее в ближайшем банкомате 500 тысяч рублей. В апреле в Иркутске у пяти клиентов ресторана украли деньги с карт. Мошенники сумели опустошить их электронные кошельки на общую сумму в 50 тысяч рублей. А в 2012 году московские полицейские задержали злоумышленников, которые ограбили посетителей кафе и ресторанов на 10 миллионов рублей. Преступники похищали деньги с банковских карт, с помощью специальных устройств считывая персональные данные.

Москвичи все чаще сталкиваются с проблемой незаконного снятия денег с их банковских карт. Злоумышленники похищают данные кредиток с помощью специальных устройств – скиммеров. Используя оборудование, преступники копируют магнитные полосы карт и записывают пин-коды. За день в Москве фиксируют до 70 подобных преступлений . При этом максимальное наказание за них - семь лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей. В случае если преступники успели снять с вашего счета деньги, нужно срочно писать заявление в банк и в полицию. В 2015 году был принят федеральный закон, вводящий уголовную ответственность за кражу данных с карт в банкоматах. Установлено наказание за изготовление и реализацию поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денег, электронных носителей, технических устройств и компьютерных программ, предназначенных для неправомерного приема, выдачи или перевода денег. Преступнику будет грозить до пяти лет принудительных работ или до шести лет тюрьмы со штрафом в 100-300 тысяч рублей. За хищение, совершенное группой лиц по сговору, срок заключения составит семь лет, а штраф – 1 миллион рублей.

Финансовый омбудсмен РФ Павел Медведев уверен, что кредитные карты сейчас очень уязвимы, так как большинство из них - гибридные, то есть на них есть и чип, и магнитная полоса для считывания информации. "Если бы не было параллельно магнитной полосы, чип в какой-то степени защитил бы карту. Но сейчас через него также можно считать данные", - отметил Медведев.

По его словам, сегодня все еще есть карты, оплата по которым проводится без введения пин-кода. Такой вариант был популярен несколько лет назад. "Было такое правило, что если оплата требует введения пин-кода в магазине, то лучше расплатиться наличными. Потом решили, что лучше все-таки вводить код", - добавил Медведев.

Омбудсмен предлагает ввести еще один уровень защиты банковских карточек - подтверждение операции по двум независимым каналам связи, как это происходит при покупках через Интернет. То есть владелец банковской карты подтверждает оплату через интернет и мобильный телефон с помощью одноразового кода, который высылается на его мобильный.

По словам, председателя Международной конфедерация обществ потребителей Дмитрия Янина, предложение депутатов будет особенно актуальным для Москвы.

"Москва - город номер один по обороту безналичных денег в общепит", - отметил Янин.

Поэтому очень важно провести информационную работу с москвичами, рассказывать о правилах безопасности использования кредитных карт.

Как обезопасить свои средства на банковской карте

Председатель Общества защиты прав потребителей и охраны окружающей среды "ПринципЪ" Дмитрий Трунин убежден, что приносить терминал посетителям необязательно, так как клиентам кафе и ресторанов ничего не угрожает.

"Посетитель в полной безопасности. Закон о защите прав потребителя устроен таким образом, что клиент может легко взыскать деньги по суду, если ресторан не удовлетворит его требования в досудебном порядке, то есть не рассмотрит претензию в течение 10 дней", - пояснил эксперт. По его мнению, каждый случай должен решаться в частном порядке и классифицироваться в зависимости от ситуации как кража или мошенничество.

Юрист Федерации рестораторов и отельеров Мария Орлова отметила, что новая мера может привести к значительным затратам для владельцев кафе и ресторанов, что негативно скажется на малом бизнесе. В заведения придется покупать мобильные терминалы для оплаты.