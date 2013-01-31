Власти восстановят здания музыкальной школы имени Танеева

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Детская музыкальная школа им. С. И. Танеева будет отреставрирована и реконструирована. Власти Москвы включили работы по спасению старинных зданий школы в городской бюджет.

Как пишет "Вечерняя Москва", в начале XX века в здании школы около Пречистенки часто бывали такие композиторы, как Чайковский, Рахманинов и Скрябин. Однако последние несколько лет за домом почти не следили, из-за чего он начал ветшать: на стенах появилась плесень, облупилась штукатурка, а в одной из комнат обвалился кусок крыши.

После долгих обсуждений власти Москвы решили судьбу музыкальной школы. Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин подписал проект реконструкции ее зданий.

Восстановительные работы обещают быть непростыми. Как рассказали газете в Департаменте градостроительной политики, один из домов - кирпичный - уже находится на реставрации, и его состояние не так запущено. Но другое здание придется разобрать и построить заново. Исключение составит лишь фасадная стена постройки, которую сохранят и отреставрируют. Чтобы в ходе разборки здания стена не рухнула, ее укрепят прочными стальными опорами, а в почву добавят цементный минеральный состав.

К архитектурному ансамблю школы планируется добавить новое здание, выдержанное в том же стиле. В нем будут три надземных этажа и подземное пространство с галереями, которые соединят новостройку с историческими особняками. Кроме того, восстановление ждет каретный сарай конца XIX века. А в помещениях школы власти по архивным документам восстановят интерьеры конца XIX - начала XX веков.

"Разработка проектной документации реставрации и реконструкции зданий детской музыкальной школы имени Сергея Танеева и дальнейшие строительные работы были включены в Адресно-инвестиционную программу на 2012–2014 годы. Сейчас мы ищем организацию, которая будет выполнять эти работы. Продолжительность строительных работ, согласно документам, составит 12 месяцев", - сообщил Марат Хуснуллин.

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