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Культурное наследие

30 июля 2014, 14:00

Московская мэрия "обновила" фасад

реставрация мэрия Александр Кибовский культурное наследие

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В Москве завершилась реставрация здания мэрии, расположенной по адресу: улица Тверская, дом 13. Защитные панели "скрывали" исторический фасад с конца прошлого года.

"Работы по реставрации бывшего здания Моссовета (дом Голицына) по адресу: улица Тверская, дом 13 полностью завершены. Нам пришлось восстанавливать кирпичную кладку, большую парадную дверь и ажурную металлическую ограду", - цитирует руководителя департамента культурного наследия Александра Кибовского пресс-служба Стройкомплекса.

В ходе реставрации специалисты также отремонтировали двери и окна, заменили полы на балконах. Александр Кибовский отметил, что особое внимание уделялось восстановлению элементов фасада из белого камня и штукатурки, а также лепному декору.

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Отметим, что московская мэрия находится в бывшем особняке генерал-губернатора. Он был построен в 1782 году по проекту русского архитектора, приверженца классицизма Матвея Казакова.

Всего в 2014 году в Москве будет отреставрировано около 300 объектов, причем не только за счет бюджета. На 157 из них работы уже ведутся, еще на 54 памятниках проводятся проектно-изыскательные работы. А еще около 50 находятся в стадии проектирования.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сейчас уже отремонтировано 800 фасадов, всего в течение года планируется сделать ремонт 1800 фасадов.

Всего в Москве около порядка 4 тысяч зданий со статусом памятника истории и культуры. Три четверти из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, а 963 являются проблемными объектами. Больше всего беспокойства вызывают 220 памятников (5% от общего числа памятников города).

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