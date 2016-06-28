В Москве стало в десятки раз меньше аварийных домов-памятников

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

За последние пять лет в Москве отреставрировали 600 зданий, сообщил представитель столичного департамента культурного наследия РИА Новости.

При этом, зданий-памятников в неудовлетворительном или аварийном состоянии стало в десятки раз раз меньше. Каждый год ремонт и реставрация проходят на 200 объектах культурного наследия.

В этом году в Москве завершили противоаварийные работы по дому Быкова на 1-й Брестской улице. В ближайшее время начнется реставрация фасадов и интерьеров здания. Также проведены работы по пяти историческим зданиям вдоль Софийской набережной, Болотной площади и в палатах Гурьевых в Потаповском переулке.

В Москве также отреставрируют "Дом с атлантами" на Солянке и Дом Наркомфина на Новинском бульваре. Планируется, что все находящиеся в аварийном состоянии объекты Москвы, приведут в порядок в 2016-2018 годах.