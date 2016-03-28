Фото: wikimapia.org/bch1955

Пассаж на Кузнецком мосту отреставрируют, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая Сергеем Собяниным. Проект Градостроительного плана земельного участка получил одобрение комиссии.

Здание пассажа было построено на Кузнецком мосту в 1873 году по проекту архитектора А. С. Каминского и сегодня является объектом культурного наследия. Для архитектуры Москвы это редкий сохранившийся образец торгового и конторского здания. Магазины здесь группировались вдоль широкой крытой галереи, которая соединяла две улицы и служила внутриквартальным проходом.

С 1958 по 2014 год в здании размещалась Государственная публичная научно-техническая библиотека. Теперь она находится в новом здании по адресу 3-я Хорошевская улица, дом 17.

Общая площадь существующих объектов составляет 14 919 квадратных метров. Реставрация будет выполнена в соответствии с режимами использования земель и градостроительными регламентами, а также с проектной документацией, которые утверждены департаментом культурного наследия города Москвы.

Напомним, Градостроительно-земельная комиссия города Москвы была создана по решению Мэра Москвы Сергея Собянина в 2010 году. На сегодняшний день комиссией принято более 14 тысяч решений в сфере градостроительства, дано более 35 тысяч поручений ответственным департаментам и комитетам.