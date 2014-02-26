Более 330 памятников архитектуры реставрируют в столице

Отреставрированный особняк XIX века в Подсосенском переулке. Фото: ИТАР-ТАСС

В настоящее время в столице реставрируют 332 объекта культурного наследия, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на главу городского департамента культурного наследия Александра Кибовского.

По его словам, общее финансирование проектов составляет 15 миллиардов рублей, причем около половины этой суммы дают частные инвесторы.

В 2013 году в городе отреставрировали 146 памятников архитектуры, что в 1,5 раза больше, чем в 2012-м. Четверть этих зданий была восстановлена на деньги инвесторов, без вложений из городского бюджета, отметил Кибовский.

Напомним, 26 февраля были закончены работы на одном из памятников - городской усадьбе 1880 года, построенной по проекту архитектора Константина Буссе. Мэр вручил представителю компании-инвестора сертификат на право льготной аренды на 49 лет по городской правительственной программе "Один рубль за квадратный метр".

Реставрацией второго объекта - усадьбы XVIII–XIX веков, которая является памятником федерального значения, - занимается Российское историческое общество, которое получило здание в конце 2013 года. Проект восстановления утвержден в департаменте культурного наследия, работы планируется закончить в мае 2015 года.

Программа "Один рубль за квадратный метр", которая стартовала в 2012 году, инвестор реставрирует памятник архитектуры на свои средства, а потом получает его в аренду на 49 лет за минимальные деньги. Первым зданием, отреставрированным в рамках проекта, стал "Дом с кариатидами" в Печатниковом переулке. По результатам работ он попал в число лауреатов конкурса "Московская реставрация-2013".

Ранее по итогам проведения аукционов было заключено несколько договоров с инвесторами. В программу льготной аренды попали, в частности, городская усадьба Морозовых, жилой дом Н.П. Баулина, усадьба Колесникова-Шаргиных-Сапатиной, городская усадьба купца М.Н. Гусева, городская усадьба Чернцовой-Варгиных-Барановых.