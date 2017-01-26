Фасады Театра Ермоловой и "дома под юбкой" на Тверской отреставрируют

Столичные власти объявили об электронном аукционе на капитальный ремонт фасадов нескольких зданий на Тверской улице, сообщает пресс-служба Стройкомплекса.

20 февраля пройдет аукцион по реставрации фасадов домов 8, строения 1 и 17 на Тверской улице. Последний известен как "дом под юбкой", поскольку до 1958 года на угловой башне здания стояла скульптура в виде женской фигуры, напоминающая балерину.

Также подрядчикам предстоит отремонтировать фасады домов 9 и 5/6 на Тверской. В последнем с 1946 года располагается Театр имени Ермоловой. Это здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Победителям предстоит отремонтировать главные и дворовые фасады зданий, балконы, окна и ограждения. Победителей торгов определят в феврале.