25 марта 2013, 18:32

Культура

Дом-музей дяди Пушкина откроют в Москве в день рождения поэта

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве завершается реставрация старинного деревянного особняка на Старой Басманной – дома дяди Александра Сергеевича Пушкина. В день рождения поэта 6 июня в доме планируется открыть музей.

"Работы велись за счет бюджета города Москвы, было выделено 77 млн рублей. Восстановлены исторические дверные проемы, которые были заложены при устройстве коммунальных квартир после революции", – передает ИТАР-ТАСС слова главы Москомнаследия Александра Кибовского.

Он отметил, что внешний вид фасада сохранен в первоначальном виде, а в доме сохранились фрагменты дубового пола и часть дверей времен Пушкина. В кабинете дяди Пушкина – Василия Львовича – был восстановлен мраморный камин.

По словам директора Государственного музея Пушкина Евгения Богатырева, в ходе работ удалось увеличить площадь дома с 360 до 804 квадратных метров за счет чердачного пространства и подвала.

Он рассказал, что основу экспозиции музея составят предметы быта пушкинской эпохи.

Дом дяди Пушкина был построен после пожара во время Отечественной войны 1812 года на Старой Басманной улице.

реставрация Александр Пушкин Александр Кибовский культурное наследие

