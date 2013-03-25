Дом-музей дяди Пушкина откроют в Москве в день рождения поэта

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве завершается реставрация старинного деревянного особняка на Старой Басманной – дома дяди Александра Сергеевича Пушкина. В день рождения поэта 6 июня в доме планируется открыть музей.

"Работы велись за счет бюджета города Москвы, было выделено 77 млн рублей. Восстановлены исторические дверные проемы, которые были заложены при устройстве коммунальных квартир после революции", – передает ИТАР-ТАСС слова главы Москомнаследия Александра Кибовского.

Он отметил, что внешний вид фасада сохранен в первоначальном виде, а в доме сохранились фрагменты дубового пола и часть дверей времен Пушкина. В кабинете дяди Пушкина – Василия Львовича – был восстановлен мраморный камин.

По словам директора Государственного музея Пушкина Евгения Богатырева, в ходе работ удалось увеличить площадь дома с 360 до 804 квадратных метров за счет чердачного пространства и подвала.

Он рассказал, что основу экспозиции музея составят предметы быта пушкинской эпохи.

Дом дяди Пушкина был построен после пожара во время Отечественной войны 1812 года на Старой Басманной улице.