Завершена реставрация церкви XVI века в центре Москвы

ИТАР-ТАСС

Закончились работы по реставрации церкви Никиты за Яузой, возведенной в XVI веке. Храмовый комплекс включает три церкви XVI, XVII, XVIII веков и шатровую колокольню XVII века.

В ходе работ были усилены фундаменты, произведена реставрация фасадов, шатра колокольни, ограждений яруса звона и лестниц колокольни, а также решеток оконных проемов, козырька и металлических дверей. Кроме того, были воссозданы оконные блоки, произведен ремонт и реставрация кровли и полов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия столицы.

Церковь Никиты Мученика была построена в 1595 году. Древнейшей частью храма является одностолпный подклет. В 1684—1685 годах с северо-западной стороны к храму была пристроена шатровая колокольня. В середине XVIII века был сооружен придел преподобных Онуфрия Великого и Петра Афонского, а в конце XVIII века был построен придел святой равноапостольной княгини Ольги.

Храм закрыли в 1936 году. Здание чудом удалось спасти от сноса. С 1960-х годов и до 1990 года в нем располагался склад студии "Диафильм". В 1991 году храм Никиты Мученика был передан Русской Православной Церкви.