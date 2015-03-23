Куплю усадьбу: кто вкладывает деньги в московские исторические особняки

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Коммерческие компании заинтересованы в реставрации исторических особняков в Москве. Об этом во время круглого стола, посвященного проблемам аренды и покупки исторической недвижимости, заявил первый зампредседателя правления Росэнергобанка Марк Шрайбер. Бизнесмены покупают усадьбы, несмотря на риски, связанные со сроками окупаемости вложений: реставрационные работы занимают несколько лет и почти всегда обходятся дороже запланированной суммы.

M24.ru обсудило с риэлторами, реставраторами и историками, кто и для чего готов покупать городские особняки и усадьбы XVII - начала XX веков.

Сколько стоит стать помещиком

По данным риэлторских агентств, в Москве сейчас продаются около 250 исторических особняков. Большая часть из них расположена в районах Якиманка и Замоскворечье.

Стоимость усадьб, принадлежащих частным лицам или коммерческим компаниям, варьируется от 2,7 до 100 миллионов долларов - такую покупку могут себе позволить только крупные компании или очень состоятельные люди.

Некоторые из этих зданий имеют статус объекта культурного наследия, пояснил M24.ru руководитель отдела анализа и мониторинга рынка агентства элитной недвижимости IntermarkSavills Анатолий Довгань. Их реставрация и содержание также обходятся собственникам недешево. Как сообщил председатель совета директоров реставрационной компании "Возрождение" Андрей Ивлиев, проектные работы реставраторов оцениваются примерно в 200 долларов за квадратный метр. Само восстановление здания стоит от 3,5 до 5 тысяч долларов за квадратный метр.

Часть исторических особняков принадлежит городу и реализуется по программе "1 рубль за квадратный метр". Правда речь здесь идет не о покупке, а только о долгосрочной аренде - на 49 лет. Льготные правила аренды вступают в силу после того, как арендатор проводит реставрацию объекта, причем на это ему отводится максимум 5 лет.

Программа "1 рубль за квадратный метр" Программа правительства Москвы, которая начала действовать в январе 2012 года. Город предоставляет инвесторам в аренду исторические здания, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, по льготной цене в 1 рубль за квадратный метр в год. Программа правительства Москвы, которая начала действовать в январе 2012 года. Город предоставляет инвесторам в аренду исторические здания, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, по льготной цене в 1 рубль за квадратный метр в год. Договор аренды заключается на 49 лет. Одновременно инвестор подписывает охранные обязательства. В течение 5 лет он должен провести в доме полный комплекс ремонтно-реставрационных работ. Однако право на льготную ставку арендатор получает после проведения реставрации, А сначала платит такую сумму, которую определили в ходе аукциона на право аренды

По данным столичного департамента городского имущества, с 2012 по 2014 года арендаторы появились у 17 объектов культурного наследия. Сейчас реставрация завершена в трех зданиях: Доме с кариатидами в Печатниковом переулке, 23-м доме в Подсосенском переулке и 1-м доме на Госпитальной площади.

Историческая недвижимость и кризис

Как отметил директор по девелопменту и развитию лофт-проектов компании KR Properties Александр Подусков, предприниматели даже в сложившейся экономической ситуации готовы покупать городские особняки. Однако почти все сталкиваются с рядом трудностей.

"Последний самый популярный запрос, с которым к нам обращаются, - особняк под ресторан. Часто успешные рестораторы хотят разместить зал для гостей и кухню внизу, а на верхних этажах жить с семьей. К сожалению, часто мы сталкиваемся с тем, что особняки не имеют собственной территории, она принадлежит соседним зданиям. Территория нужна и для жизни, и для бизнеса, нужно где-то расположить хотя бы парковку. Все ликвидные здания переданы МИДу под посольства и найти дом с собственным двором практически невозможно", - пояснил он.

По мнению первого зампредседателя правления Росэнергобанка Марка Шрайбера, сейчас историческая недвижимость является, скорее, бременем для владельца, но в долгосрочной перспективе может стать выгодным вложением.

"Запасясь терпением, можно найти объект по цене ниже рыночной. Потом, если речь не идет о памятнике, можно либо просто ждать, пока он подорожает - ведь кризис потихоньку заканчивается, либо потихоньку приводить его в порядок", - добавил Шрайбер.

Как сообщил реставратор Андрей Ивлиев, количество заказов на реставрацию уменьшилось совсем незначительно. "Я думаю, что человек, который приобретает такой объект, готов к тратам", - сказал Ивлиев.

"Это не столько коммерческий, сколько исторический и эмоциональный вопрос. Есть несколько прекрасных примеров - это не только усадьба Зубовых, но и особняк Муравьевых-Апостолов, и дом Чертковых, и многие другие. Мне кажется, что возвращается меценатство - то есть интерес не к сиюминутной выгоде, а к созданию какого-то культурного кольца вокруг Москвы", - добавил арт-директор усадьбы Зубовых Денис Солопов.

Кто и зачем покупает усадьбы

Чаще всего покупателями усадеб и особняков становятся бизнесмены или потомки дворянских и купеческих семей. Компании обустраивают в зданиях залы для важных переговоров и кабинеты руководителей, а праправнуки бывших владельцев живут в особняках и сдают часть комнат в аренду.

Так, в трех особняках усадьбы Прохоровых-Хлудовых в Подсосенском переулке сейчас располагаются офисы и хранилища "Росэнергобанка". По выходным сотрудники проводят для всех желающих экскурсии по дому и рассказывают о его истории.

Состоялась первая экскурсия по усадьбе Прохоровых-Хлудовых

Усадьба Прохоровых-Хлудовых Построена в 1820 году. В конце 1860-х годов особняк купила старшая дочь купца Герасима Хлудова Прасковья. В новом доме, расположенном неподалеку от отцовской усадьбы, она стала жить со своим мужем - фабрикантом Константином Прохоровым. Построена в 1820 году. В конце 1860-х годов особняк купила старшая дочь купца Герасима Хлудова Прасковья. В новом доме, расположенном неподалеку от отцовской усадьбы, она стала жить со своим мужем - фабрикантом Константином Прохоровым. В начале 1900-х Хлудова оставила дом единственному сыну Николаю и переехала на Покровку. Семья Николая Прохорова жила в усадьбе до самой революции 1917 года. Усадьба состоит из двух зданий-объектов культурного наследия. Третий дом на ее территории появился не так давно - в 1997 году. В нем размещался один из иностранных банков.

Некоторые особняки превращаются в культурные пространства: их залы арендуют для проведения выставок, лекций, концертов и творческих вечеров. Так произошло с усадьбой Зубовых на улице Александра Солженицына. Реставрация завершилась здесь в 2012 году.

Сейчас в цокольном этаже особняка располагается "Галерея 9/1" - выставочный зал современной скульптуры. Своды здесь выложены из кирпичей, на которых сохранились клейма. В галерее четыре зала: Восточный, Западный, Центральный и Малый. Из помещений нижнего этажа можно выйти во внутренний дворик.

"Москва гид": Усадьба Зубовых

"Владеет усадьбой семья Соколовых - для них это такой большой рабочий кабинет и место для проведения разных мероприятий. А в другой части дома живет наследница семьи - Мария Васильевна Зубова. Она тоже активно занимается общественной и образовательной деятельностью, читает здесь лекции", - пояснил арт-директор усадьбы Зубовых Денис Солопов.

Усадьба Зубовых Усадьба Полежаевых-Зубовых была построена в XVIII-XIX веке. Ранее этот дом принадлежал купцу и нумизмату Павлу Зубову и его сыну - философу Василию Зубову. Здесь часто принимали художников, артистов, литераторов, ученых и музыкантов. Усадьба Полежаевых-Зубовых была построена в XVIII-XIX веке. Ранее этот дом принадлежал купцу и нумизмату Павлу Зубову и его сыну - философу Василию Зубову. Здесь часто принимали художников, артистов, литераторов, ученых и музыкантов. К 2012 году новые владельцы усадьбы отреставрировали здание, восстановили анфилады и перекрытия в них. Паркет в доме был воссоздан заново с сохранением первоначального рисунка.

Как добавил историк архитектуры Денис Ромодин, исторические особняки привлекают туристов и самих москвичей. "У нас не так много музейных особняков, в которые можно свободно попасть. Самые интересные находятся в федеральной собственности и заняты посольствами МИДа. Доступ туда затруднен. Поэтому очень важно реставрировать и открывать для посещения новые здания", - пояснил он.

Елена Тимофеева