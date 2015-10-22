На Ленинградском проспекте отреставрировали "Укротителей коней"

Фото: Alex (Florstein) Fedorov/ wikimedia.org

Скульптуры "Укротители коней" у знаменитого "ажурного" дома на пересечении Ленинградского проспекта и Беговой аллеи были отреставрированы за две недели. Об этом сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики столицы.

"В течение двух недель были проведены все работы, которые вернули скульптурам презентабельный вид, – рассказали в ведомстве. – "Укротители" были бережно отмыты от грязи и копоти, а постаменты, от которых уже отваливались куски, теперь отремонтированы и покрашены".

Скульптуры являются копиями знаменитых работ Петра Клодта, украшающих Аничков мост в Санкт-Петербурге. Московские "Укротители коней" были выполнены почти 80 лет назад внуком прославленного скульптора.

Любопытно, что копии этих скульптур можно найти в различных уголках Европы. Две из них, подаренные прусскому королю Фридриху Вильгельму IV российским императором Николаем I, украшают ворота королевского дворца в Берлине.

Еще две копии "Укротителей" Николай I презентовал королю Обеих Сицилий Фердинанду II – они украсили Королевский дворец в Неаполе. Кроме того, аналогичные скульптуры установлены в Стрельне и Петергофе (окрестности Санкт-Петербурга), а также в московской усадьбе Кузьминки-Влахернское.

Ранее руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов сообщил журналистам, что за пять лет работы конкурса "Московская реставрация" в городе было восстановлено около 750 исторических объектов. В этом году на участие в "Московской реставрации" было подано 69 заявок по 40 объектам. Среди них городские усадьбы, уникальные надгробия и многое другое.