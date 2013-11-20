Подмосковные усадьбы впервые сдадут в аренду по льготной ставке

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Подмосковья объявили первый открытый конкурс на льготную аренду усадеб, сообщил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев.

По его словам, в рамках проекта "Усадьбы Подмосковья" была проведена инвентаризация объектов культурного наследия региона. В результате выявлено порядка 300 усадеб, 25 из которых являются бесхозными и требуют срочной реставрации.

Аверкиев отметил, что именно эти усадьбы выставят на конкурс.

Отметим, что в столице уже несколько лет практикуется сдача культурных объектов в аренду по льготной ставке в 1 рубль за квадратный метр в год. Льготы действуют лишь при условии, что инвестор отреставрирует здание.

При этом с 1 ноября программу льготной аренды расширили, включив туда ветхие дома в центре Москвы. Власти планируют выставить на аукционы около 200 таких зданий в течение двух лет.