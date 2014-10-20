На сохранение памятников культуры в 2015 году выделят 3 миллиарда рублей

Фото: m24.ru

В 2015 году столичные власти планируют выделить на сохранение объектов культурного наследия более трех миллиардов рублей, сообщил замруководителя департамента финансов Дмитрий Кованев.

"В рамках подпрограммы "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия" департаменту культурного наследия выделят 3,2 миллиарда рублей в 2015 году, еще примерно по столько же на 2016 и 2017 годы", - приводит слова Кованева Агентство "Москва".

Основная часть средств подпрограммы - около двух миллиардов рублей – пойдет на сохранение и реставрацию различных зданий, сооружений, памятников и скульптур. Кованев добавил, что в 2015 году еще 180 миллионов выделят на историко-культурные исследования и экспертизы.

На рестраврационные работы в Москве направят 15 млрд рублей

В следующие три года по 200 миллионов будет направляться и религиозным организациям на проведение ремонтно-реставрационных работ. "В городе расположено около 540 объектов культурного наследия религиозного значения, при этом около 100 из них находятся в недостаточно хорошем состоянии", - отметил Дмитрий Кованев.

Кроме того, еще одним направлением подпрограммы станет учет, мониторинг и ремонт современных монументальных скульптур. В 2015 году на эти мероприятия выделят 43,5 миллионов рублей. А на расходы по популяризации объектов культурного наследия рассчитывают потратить еще более 72 миллионов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в 2014 году будет отреставрировано около 300 объектов в Москве, причем не только за счет бюджета. На 157 из них работы уже ведутся, еще на 54 памятниках проводятся проектно-изыскательные работы, порядка 50 проектов находятся в стадии проектирования.

Всего в столице порядка 4 тысяч зданий, имеющих статус памятников истории и культуры. Три четверти из них находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, а 963 сооружения являются проблемными объектами. Наибольшую тревогу у властей вызывают 220 памятников (5% от общего числа памятников города).

В прошлом году в столице велась реставрация 332 объектов культурного наследия, работы на более чем половине из них - 198 памятниках - уже завершены. В этом году Мосгорнаследие приняло работы по сохранению 40 объектов культурного наследия, 15 из которых – крупные реставрационные объекты.

Знаковые объекты реставрации 2014 года - "Дом Куракина, конец XVIII в., с интерьерами, арх. М.Ф.Казаков" по адресу: Басманная Нов. ул., д. 4-6, стр. 2;

- "Здание бывш. Центросоюза, ныне ЦСУ СССР, 1928-1936 гг., арх. Ле Корбюзье при участии арх. Колли Н.Я." по адресу: Мясницкая ул., д. 39, стр. 1;

- "Церковь Климента, 1770 г., Колокольня и трапезная, 1762 - 1774 гг. (работы завершены);

- "Колокольня XIX в., арх. К.М. Быковский";

- "Церковь Иоанна Богослова под Вязом, 1825-1837 гг. Два дома и две арки ворот. Флигель, 1-я пол. XIX в.";

- "Церковь Никиты священномученика на Швивой горке за Яузой" (Афонское подворье);

- "Дом Игумнова" (посольство Франции ГлавУПДК) по адресу: ул. Якиманка, д. 43, стр. 1;

- Колокольня в Рогожской слободе по адресу: ул. Рогожский поселок, д. 29, стр. 1;

- Никольская Единоверческая Церковь по адресу: ул. Рогожский поселок, д. 1А/29;

- "Жилой дом, XIX в. (С.В.Морозова)" по адресу: Шелапутинский пер., д. 1, стр. 1 (ФГБУК "Государственный литературный музей");

- "Ансамбль площади, XIX - XX вв. - Здание Ярославского вокзала, 1903 - 1904 гг., арх. Ф.О.Шехтель" по адресу: Комсомольская пл., д. 5;

- "Ансамбль усадьбы Кусково (Шереметьевых), XVIII в. – Эрмитаж" по адресу: Юности ул., д. 2, стр. 13;

- Посольство Белоруссии по адресу: ул. Маросейка, д. 17/6;

- "Городская усадьба Суворовых - Н.И.Баранова - Н.П.Гагман, XVIII в. - XX в., техник архитектуры А.В.Красильников, инженер-архитект" по адресу: ул. Мал. Никитская, д. 13, стр. 1;

- Центральный парк культуры и отдыха им. Горького - Главный вход (пропилеи, циркумференции) с металлической оградой (ковка, литьё) в каменных столбах и Ленинской площадью по адресу: Крымский Вал ул., д. 9, стр. 1;

- Церковь Троицкая в поселке Филимоновке на территории Новой Москвы. - "Дом Куракина, конец XVIII в., с интерьерами, арх. М.Ф.Казаков" по адресу: Басманная Нов. ул., д. 4-6, стр. 2;- "Здание бывш. Центросоюза, ныне ЦСУ СССР, 1928-1936 гг., арх. Ле Корбюзье при участии арх. Колли Н.Я." по адресу: Мясницкая ул., д. 39, стр. 1;- "Церковь Климента, 1770 г., Колокольня и трапезная, 1762 - 1774 гг. (работы завершены);- "Колокольня XIX в., арх. К.М. Быковский";- "Церковь Иоанна Богослова под Вязом, 1825-1837 гг. Два дома и две арки ворот. Флигель, 1-я пол. XIX в.";- "Церковь Никиты священномученика на Швивой горке за Яузой" (Афонское подворье);- "Дом Игумнова" (посольство Франции ГлавУПДК) по адресу: ул. Якиманка, д. 43, стр. 1;- Колокольня в Рогожской слободе по адресу: ул. Рогожский поселок, д. 29, стр. 1;- Никольская Единоверческая Церковь по адресу: ул. Рогожский поселок, д. 1А/29;- "Жилой дом, XIX в. (С.В.Морозова)" по адресу: Шелапутинский пер., д. 1, стр. 1 (ФГБУК "Государственный литературный музей");- "Ансамбль площади, XIX - XX вв. - Здание Ярославского вокзала, 1903 - 1904 гг., арх. Ф.О.Шехтель" по адресу: Комсомольская пл., д. 5;- "Ансамбль усадьбы Кусково (Шереметьевых), XVIII в. – Эрмитаж" по адресу: Юности ул., д. 2, стр. 13;- Посольство Белоруссии по адресу: ул. Маросейка, д. 17/6;- "Городская усадьба Суворовых - Н.И.Баранова - Н.П.Гагман, XVIII в. - XX в., техник архитектуры А.В.Красильников, инженер-архитект" по адресу: ул. Мал. Никитская, д. 13, стр. 1;- Центральный парк культуры и отдыха им. Горького - Главный вход (пропилеи, циркумференции) с металлической оградой (ковка, литьё) в каменных столбах и Ленинской площадью по адресу: Крымский Вал ул., д. 9, стр. 1;- Церковь Троицкая в поселке Филимоновке на территории Новой Москвы.

Еще одной частью программы реставрационных работ в столице является реставрация объектов культурного наследия религиозного назначения, которая осуществляется за счет собственных средств религиозных организаций, пожертвований и средств бюджета города Москвы. В 2012 году работы проводились на 15 объектах, в 2013 году – на 10 объектах, а в 2014 году планируется проведение работ на 10 объектах.

Кроме того, с 2011 года по поручению мэра Москвы в центре города ведутся работы по приведению в порядок фасадов зданий и восстановлению отселенных объектов, находящихся в аварийном состоянии. Всего за три года приведены в порядок фасады 1 954 зданий, в том числе 874 фасада зданий, расположенных на Садовом кольце и основных видовых улицах города.