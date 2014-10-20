Филиал музея Есенина закроется на реставрацию

Фото: ТАСС/ Александра Мудрац

Историческое здание дома Константина Мейера, в котором с 2010 года располагается столичный филиал музея Есенина, планируют отреставрировать. В дальнейшем там может открыться современный музейный комплекс, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Согласно проекту реставрации, в здании произведут усиление фундамента, перекрытий и карниза, а также демонтаж и обустройство кровельной части. Кроме того, в помещении отремонтируют наружные инженерные сети и создут все удобства для приема посетителей музея и возможности для расширения творческой и научной деятельности сотрудников.

На реставрационные работы будет отведено 9 месяцев. Подрядчика определят на конкурсной основе, результаты которого станут известны 18 ноября. Максимальная цена контракта составит порядка 131 миллиона рублей.

Дом Константина Мейера в переулке Чернышевского был построен в 1894 году по проекту архитектора М.К. Геппенера. Здесь на литературные вечера часто собиралась творческая молодежь, в том числе члены Суриковского литературно-музыкального кружка, с которым с 1912 года тесно сотрудничал Сергей Есенин. Здание было передано музею в 2010 году, в настоящее время его посещение возможно только в рамках предлагаемой музеем экскурсии "Эта улица мне знакома…". Дом Мейера имеет статус объекта культурного наследия.

Главное здание музея С.А. Есенина находится доме №24 по Большому Строченовскому переулку в Замоскворечье. В этом доме поэт жил с 1911 по 1918 годы. Впервые музей открыл свои двери в 1995 году, к 100-летию со дня рождения поэта. В 1996 году музей Есенина получил статус государственного.