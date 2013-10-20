Дом священника в Рогожской слободе отреставрируют к концу этого года

В Рогожской слободе к концу года отреставрируют дом священника

В Москве завершается реконструкция дома приходского священника в Рогожской слободе. Это одно из зданий ансамбля, который начал формироваться еще в 17-м веке. Во время царствования Екатерины II вокруг Рогожской слободы было позволено селиться старообрядцам. В советское время он был почти разрушен.

Еще пять лет назад дом священника был в неприглядном состоянии, cейчас же там располагаются просторные светлые помещения. В комнатах завершили ремонт, привезли мебель. Зал заседаний готов к первому собранию.

Дом для старообрядцев будет полностью отреставрирован уже к концу года, когда подключат все инженерные коммуникации.

Всего в "Рогожской слободе" 12 памятников истории и культуры. В конце 18-го века сюда начали съезжаться люди со всей России, отказавшиеся принимать церковную реформу патриарха Никона.

Стоит отметить, что здесь наиболее полно сохранились дореволюционные коллекции икон, церковных облачений и других произведений искусства, которые имеют большую историческую ценность.