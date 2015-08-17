В ЦАО завершили реконструкцию винного склада XIX века

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В центре столицы завершена реконструкция винного склада XIX века, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Здание "Склады товарищества водочного завода, складов вина, спирта и русских и иностранных виноградных вин П.А. Смирнова" 1888-1889 года постройки расположено на Садовнической улице.

Ранее здание площадью около 5 тысяч квадратных метров использовалась как административно-производственное помещение завода "водочного короля" Петра Смирнова.

Сейчас в особняке располагаются 40 апартаментов. Как отметил старший вице-президент компании-застройщика "Галс-Девелопмент" Леонид Капров, реставраторы отремонтировали и укрепили стены, восстановили кирпичную кладку и оконные проемы. Всего на работы было направлено 800 миллионов рублей инвестиций.

Недавно реставрационные работы начались в Михайловском соборе Донского монастыря. В ходе реставрации планируется воссоздать по историческим чертежам несущие конструкции главного храмового иконостаса и его декоративного оформления. При этом находящиеся в храме киоты будут приспособлены под существующие и отреставрированные иконы XIX века.