Реставрацию главного дома усадьбы "Останкино" могут перенести

Усадьба "Останкино". Фото: ИТАР-ТАСС

Начало реставрации главного дома московской усадьбы "Останкино" могут перенести из-за сложностей переноса фондов, которые находятся в этом здании, сказал в понедельник глава городского департамента культурного наследия (Мосгорнаследия) Александр Кибовский.

Усадьба "Останкино" как архитектурный ансамбль появилась в XVII-XVIII веках, это бывшая загородная резиденция графов Шереметевых, памятник федерального значения. Реставрацию усадьбы планируется завершить до 2020 года.

По словам Кибовского, которые приводит телеканал "Москва 24", в этом году будут проведены консервационные работы, которые вернуть зданию устойчивость, однако дальнейшие реставрационные работы "напрямую связаны с перемещением экспонатов".

За перенос фондов отвечает федеральное Минкультуры, это связано со множеством согласований фондов музея.

Глава Мосгорнаследия указал, что раньше весны реставрация не начнется, так что к этому времени объект будет законсервирован, а леса - сняты.

Ранее сообщалось, что в начале следующего года усадьбу "Останкино" ожидает комплексная реставрация. Соответствующую заявку 4 октября опубликовала на портале госзакупок Мосреставрация. За 30 дней специалисты проведут переделку приусадебной территории, чтобы создать более комфортные условия для посетителей. Не исключено, что в ходе реставрации подрядчику придется также заменить инженерное оборудование.

Конкурс продлится до ноября 2013 года. Начальная цена контракта - 57 237 825 рублей.