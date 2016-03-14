Завершены работы по укреплению Шуховской башни

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

На Шуховской башне завершились противоаварийные работы. Как сообщает mos.ru, сейчас подрядчик готовит документацию на сдачу объекта, а после этого он приступит к разработке подробного плана реставрации.

В ходе ремонтных работ внутри башни установлена поддерживающая конструкция. Внешне она похожа на вешалку, которая удерживает стены башни и частично снимает нагрузку на каркас.

Шуховская башня является объектом культурного наследия регионального значения. Реставрацию сооружения курирует департамент культурного наследия Москвы. В прошлом году фонд "Шуховская башня" подал заявку в Фонд мировых памятников (World Monuments Fund). Таким образом, башню могут включить в список ЮНЕСКО.

Башня построена в 1922 году по проекту академика В.Г. Шухова. С тех пор она ни разу не ремонтировалась. Телевизионные трансляции с башни не ведутся с 2002 года. В 2014 году башня оказалась в аварийном состоянии и было принято решение провести ее реставрацию. Пользователем башни является ФГУП "Российская телевизионная радиовещательная сеть".

В начале 2014 года специалисты заявили, что башня находится в аварийном состоянии и требует срочной реконструкции. Сообщалось, что из-за угрозы обрушения ее могут демонтировать.

Позднее обсуждался вопрос о переносе башни на ВДНХ, в парк Горького или на Калужскую площадь. Против демонтажа и переноса башни выступило Министерство культуры России. Кроме того, причин для переноса памятника не нашел и главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.