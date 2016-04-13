На Мясницкой улице отреставрировали Дом Лобанова-Ростовского

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

Завершена реставрация фасадов Дома Лобанова-Ростовского – памятника архитектуры XVIII-XIX веков, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия.

Дом Лобанова-Ростовского расположен по адресу: улица Мясницкая, дом 43, строение 1. До 2000 года этот памятник архитектуры находился в аварийном состоянии, комплексные реставрационные работы были проведены в 2004-2008 годах.

"Тогда реставраторы раскрыли уникальные подвалы XVIII века, восстановили высокохудожественные интерьеры и внешний облик. В этом году, спустя почти 8 лет, фасады здания вновь приведены в достойное состояние", – подчеркнул руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Поверхности фасадов расчистили от старой краски, укрепили и восстановили. Участки штукатурки и кирпичной кладки обработали биоцидным составом, а медные детали водосточных труб покрыли защитным средством. Также были покрашены лепные, штукатурные и каменные поверхности и отремонтированы выступающие архитектурные элементы и фартуки оконных проемов.

Кроме того, фасады восстановили и на соседнем здании Учебного корпуса Реального училища К.П.Воскресенского, которое также является объектом культурного наследия. Здесь в разные годы преподавали: хирург Т.П.Краснобаев, зоолог Н.Ф.Золотницкий, историк С.К.Богоявленский и другие.

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

Изначально на месте Дом Лобанова-Ростовского в 1701 году купец Гостиной сотни Федор Козмин выстроил каменные палаты. Затем к ним пристроили два крыла и украсили фасады в стиле барокко.

В 1791 году усадьбу купил князь Александр Лобанов-Ростовский. В результате проведенной им перестройки фасады и интерьеры дома приобрели классический облик, сохранившийся до сегодняшнего времени. Планы и фасад дома Лобанова-Ростовского включены в знаменитые "Архитектурные альбомы" Матвея Казакова.

С 1826 года домом владели историк А.Ф.Малиновский, а затем часовщики и механики братья Бутеноп. Они перевели здание из жилого в административное и разместили на первом этаже контору завода земледельческих машин, на втором – "Школу рисования в отношении к искусствам и ремеслам".

В советское время уникальный памятник занимали различные учреждения, многие помещения были разделены временными перегородками, а анфиладный проход по парадным залам перекрыт.

Недавно была завершена реставрация Усадьбы Грачева, расположенной по адресу: Денежный переулок, дом 11, строение 1. Специалисты восстановили историческую планировку и утраченные элементы архитектурного убранства.

Существующий облик постройка приобрела в 1885–1886 годах, когда архитектор Николай Краснов изменил фасад старого усадебного дома по заказу нового владельца – Михаила Грачева. Тогда фасад здания был украшен шестью небольшими кариатидами и пышной лепниной, а также увенчан фронтоном, в центре которого появился герб с вылепленными буквами "М" и "Г", соответствующими инициалам владельца.