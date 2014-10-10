Кинотеатр "Художественный" отреставрируют за полтора года

Реставрация кинотеатра "Художественный" займет полтора года

Старейший и легендарный кинотеатр Москвы "Художественный" будет закрыт на реставрацию в течение полутора лет. Пока город ищет исполнителя, которого определят после проведения конкурса, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Город готов выделить на реставрацию кинотеатра более 338 миллионов рублей. "Наряду с реставрацией кинотеатра стоит задача расширить его возможности и увеличить поток посетителей", - отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

В частности, серьезного восстановления и модернизации требует большой зал с ложами и балконом. Помимо прямого назначения, его планируется использовать и в качестве концертной площадки. Там появится дополнительное оборудование. Планом предусмотрены и выставочные места для видеоинсталляций.

Что касается внешних работ, их проведут по первоначальному проекту архитектора Шехтеля - отреставрируют вход и восстановят фойе. Кроме того, вековому зданию потребуется усиление перекрытий, несущих конструкций и лестничных клеток.

Также подрядчик полностью заменит отопление, вентиляцию, водоснабжение и канализацию кинотеатра. Подключат в "Художественном" и систему автоматического пожаротушения.

Кинотеатр оборудуют пандусами для маломобильных граждан, а пространство туалетных комнат расширят. Наконец, будет восстановлен исторический фасад в соответствии с проектом архитектора Шехтеля. Кроме того, в обновленном "Художественном" задействуют чердачное пространство, которое сейчас не используется. На чердаке откроется выставочный зал, где будут находиться как постоянные, так и временные экспозиции, в том числе, выставки Музея кино. По словам заместителя директора ГБУК "Москино" Тиграна Манукяна, вернется и прежнее название кинотеатра - "Художественный электротеатр".

Помимо этого, Зза реставрацией старейшего в Москве кинотеатра "Художественный" можно будет следить в интернете, сообщила гендиректор государственного городского учреждения культуры "Московское кино" Василиса Орестова.

"Мы планируем с момента начала ремонтных работ вести страницу на нашем сайте и в социальных сетях, где будет отображаться весь ход работ", - отметила Орестова.

Кинотеатр "Художественный" располагается на Арбатской площади, а его история насчитывает более ста лет. Здание изначально задумывалось под кинотеатр, а это было редкостью в дореволюционной Москве. По первоначальному проекту "Художественный" был построен в 1909 году, но уже через три года было решено его переделать. В новом варианте был изменен фасад здания, добавились элементы античной классики, а вместимость увеличилась с 400 до 900 зрителей. На входе в "Художественный" располагалась гардеробная, в зрительном зале присутствовали партер, ложи, балконы и галерка. Была также и спецложа, которую посещали Сталин, Берия и Хрущев. С 2014 года кинотеатр был закрыт на реконструкцию. Пока он переедет в кинотеатр "Космос" на ВДНХ.



Напомним, ранее M24.ru сообщало, что в городе будет реконструирован кинотеатр "Баррикады". Компания "Монолит" приобрела его с аукциона. Лот был продан по цене 236 миллионов рублей, стартовая цена была превышена более чем на 111 миллионов рублей.

По условиям аукциона, победителю необходимо будет сохранить в приобретенном здании показ фильмов. Кинотеатр расположен в центральном округе в 200 метрах от станции метро "Баррикадная" и в 380 метрах от Садового кольца.

Кроме того, в Москве проведут реконструкцию кинотеатра "Комсомолец", построенного в 1964 году.