Театры в центре Москвы отремонтируют до конца июня

Фото: lunatheatre.ru

Капитальный ремонт театра "Луны" на Малой Ордынке и Московского театра "Около дома Станиславского" в Вознесенском переулке собираются закончить до конца июня, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политике.

По данным департамента, работы по реставрации одного театра уже готовы на 85 процентов, второго – на 95. Капремонт осуществляется на средства городского бюджета в рамках программы "Культура Москвы на 2012–2018 годы".

Напомним, в этом году столичные власти намерены отремонтировать восемь объектов культуры. Помимо Театров "Луны" и "Около дома Станиславского", капремонт предстоит провести в Московском музее Сергея Есенина в переулке Чернышевского, Театре "Модернъ" на Спартаковской площади, музейном объединении "Музей Москвы" на Зубовском бульваре, театре "Эрмитаж" на Каретном ряду, Театре Станиславского на Тверской и в здании Московского государственного академического камерного хора на Новой Басманной.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский заявил, что к осени 2016 года завершится реставрация Малого театра. Торжественное открытие отремонтированного объекта культуры будет приурочено к его 260-летнему юбилею.