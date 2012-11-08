"Вечерка": В Свято-Троицкую Сергиеву лавру вложат 300 миллионов рублей

Свято-Троицкая Сергиева лавра. Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство культуры намерено выделить на реставрацию Свято-Троицкой Сергиевой лавры 300 миллионов рублей. На эти деньги в Успенском соборе лавры восстановят стенопись и иконостас, а также отремонтируют крепостные стены и башни лавры с восточной стороны.

В настоящее время власти ищут подрядчика для проведения этих работ. Заявки будут приниматься до 3 декабря, а 5 декабря будут подведены итоги конкурса.

"Реставрация потребует особой тщательности, привлечения множества специалистов для экспертиз. К тому же через два года будет отмечаться 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, и к Лавре будут приковано внимание всего мира", – пояснил "Вечерней газете" председатель Синодального отдела по взаимоотношению Церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин.

Одним из условий к подрядчикам являются сжатые сроки: реставрацию планируется завершить в течение года.

