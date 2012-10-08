Шуховская башня может стать объектом культурного наследия

Шуховская башня. Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы планируют обратиться к властям с просьбой придать Шуховской башне статус объекта культурного наследия федерального значения. С таким заявлением выступил председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Правнук архитектора башни, директор фонда Шухова Владимир Шухов отметил, что башня на Шаболовке является одним из семи памятников архитектуры, которые международная ассоциация по охране памятников предложила включить в объекты всемирного наследия.

В конкурсе на проект реставрации башни победило производственно-строительное предприятие "Качество и надежность". Генеральный директор предприятия Михаил Ершов заявил, что реставрация башни обойдется более чем в 350 миллионов рублей.

В рамках работ планируется демонтировать антенную секцию башни, поскольку она не будет использоваться по своему прямому назначению. Также предлагается снять две верхние секции вертолетом и перенести их для реставрационных работ на отдельную площадку в районе Лужников. Кроме того, заклепки башни будут заменены болтами из современных материалов.

Против этих работ выступает фонд Шухова. Специалисты фонда утверждают, что необходимо сохранить все элементы башни. Они отмечают, что после замены заклепок на болты ее не включат в список всемирного наследия ЮНЕСКО, так как заклепки – часть башни.

Недавно были проведены обмерочные работы башни с использованием лазерного сканирования. В итоге была создана пространственная модель башни.

Шуховская башня на улице Шаболовка была построена в начале 1920-х годах по проекту архитектора Владимира Шухова. Она выполнена в виде несущей стальной сетчатой оболочки. Башня признана международными экспертами одним из высших достижений инженерного искусства, является признанным шедевром архитектуры русского авангарда.

Башня ни разу серьезно не реставрировалось. Металл башни сильно подвержен коррозии. В 2011 году Владимир Путин распорядился выделить из федерального бюджета до 135 миллионов рублей на реконструкцию объекта.