Отреставрированный театр Романа Виктюка откроют осенью

Фото: ИТАР-ТАСС

Театр Романа Виктюка – знаменитое здание ДК имени Русакова – откроется осенью. Об этом 6 июня сообщил глава департамента городского имущества Владимир Ефимов, побывавший на церемонии открытия Дома-музея Василия Львовича Пушкина.

Также представитель ведомства заявил об открытии колокольни на Софийской набережной, которое запланировано на август, сообщает РИА Новости.

Напомним, что здание театра Виктюка – памятник архитектуры авангарда - закрылось на глобальную реконструкцию в феврале 2013 года. Бывшему ДК Русакова, который находится на пересечении улиц Стромынка и Бабаевская, решили вернуть облик 1920-х – начала 1930-х годов.

Клуб был построен в 1927-1929 годах по проекту выдающегося архитектора-авангардиста Константина Мельникова. Здание по форме напоминает огромную шестеренку. Это первое в мире строение, где балконы зрительного зала вынесены наружу и находятся в трех зубцах-выступах. При строительстве клуба Мельниковым были применены прогрессивные для своего времени технологии: железобетонный каркас, система трансформируемых перегородок, стеклянные окна-стены в зрительном зале.

Театру Виктюка ДК передали в 1996 году, но в нем шли только репетиции, так как помещения нуждались в ремонте.