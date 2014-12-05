Мосгорнаследие потребовало отреставрировать дом "Кукуйской царицы"

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Мосгорнаследие выступило с требованием предотвратить разрушение памятника архитектуры дома Анны Монс на Бауманской улице. Это здание имеет статус памятника федерального значения и принадлежит ОАО "Российские космические системы". Однако в начале этой недели общественники обратились с письмом к Сергею Собянину с просьбой не дать памятнику разрушиться, так как дом находится в очень плохом состоянии, а реставрационные работы пока никто не начинал. В компании "Российские космические системы" объяснили, что не могут начать реставрацию, потому что до сих пор не полностью оформлено их право собственности на особняк.

Дом Анны Монс расположен по адресу улица Бауманская, дом 53, строение 8 (Старокирочный переулок, дом 6. ) и принадлежит ОАО "Российские космические системы". Эта компания еще в 2010 году обязалась отреставрировать здание в течение трех лет, однако никаких документов с проектами работ в Мосгорнаследие пока не поступало.

Как заявили в пресс-службе Мосгорнаследия, в ходе проверки выяснилось, что здание находится в аварийном состоянии. Ведомство направило "Российским космическим системам" обращение с требованием привести дом Анны Монс в надлежащий вид. Однако компания так и не начала реставрационные работы.

В результате против "Российских космических систем" возбуждено административное дело. Мосгорнаследие требует подать заявку на переоформление акта технического состояния здания до 20 января 2015 года и провести инженерно-техническое обследование до 17 марта будущего года.

В пресс-службе ОАО "Российские космические системы" заявили, что здание не реставрируется из-за путаницы с правом собственности. "На текущий момент у нас нет ни одного документа, который свидетельствовал бы о том, что дом Анны Монс принадлежит нам. Нет ни документа о праве собственности на это здание, ни договора аренды. Но мы обязательно разберемся с этой ситуации, мы сами заинтересованы в том, чтобы сохранить памятник архитектуры", - рассказал сотрудник пресс-службы.

Стоит отметить, что 2 декабря общественники отправили открытое письмо Сергею Собянину с просьбой посодействовать в сохранении уникального здания. Возмущение общественности вызвал и тот факт, что дом Анны Монс находится на огороженной территории и недоступен для туристов. Кроме того, собственник возвел две бетонных пристройки к объекту.

По отзывам специалистов, здание сохранило первоначальную планировку и детали парадного убранства фасадов, что позволит при проведении реставрации полностью восстановить его первоначальный облик.

Дом Анны Монс Каменные палаты, единственный сохранившийся жилой дом Немецкой слободы, памятник архитектуры рубежа XVII и XVIII веков. Здание принадлежало отцу и сыну Вандергульстам, придворным докторам царей Алексея Михайловича и Петра Великого. Каменные палаты, единственный сохранившийся жилой дом Немецкой слободы, памятник архитектуры рубежа XVII и XVIII веков. Здание принадлежало отцу и сыну Вандергульстам, придворным докторам царей Алексея Михайловича и Петра Великого. Анна Монс на протяжении более чем десяти лет была фавориткой Петра Великого. Из-за своей национальности (немка) и склонности брать взятки она вызывала ненависть у многих москвичей и получила негласное прозвище "Кукуйская царица". Впрочем, документальных подтверждений того, что в доме жила именно Анна Монс, нет. Сейчас этот дом находится на территории завода точных приборов, который не действует с 2004 года.



Немецкая слобода, располагавшаяся на территории современной Бауманской, была основана в XVII веке. В те времена иностранцев выселили с территории Москвы на правый берег Яузы, где они и отстроили себе отдельное селение.

Поскольку немцами тогда называли вообще любых иностранцев (они не знали русского, следовательно, казались москвичам "немыми"), слобода получила название Немецкой. В простонародье же ее звали "Кукуй" - как и ручей, который протекал неподалеку.