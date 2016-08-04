Пять учебных корпусов МГУ отреставрируют

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Пять учебных корпусов МГУ имени Ломоносова отреставрируют. Проект градостроительного плана земельного участка одобрила Градостроительно-земельная комиссия на заседании.

Реконструкция пройдет в учебном корпусе №40 и учебно-лабораторных корпусах № 61, 62, 73 и 74. Их общая площадь составляет более 46 тысяч квадратных метров. Все здания – объекты культурного наследия.

Корпуса расположены на пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов. Сейчас их занимают Московская школа экономики, архив и другие подразделения университета.

Помимо этого, на заседании ГЗК приняли решение о воссоздании северного крыла флигеля усадьбы Цурикова на Гоголевском бульваре. Флигель усадьбы Цурикова на Гоголевском бульваре, владение 12 является объектом культурного наследия регионального значения.