"Активный гражданин" предлагает оценить реставрацию старинной усадьбы в ТиНАО

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, в ходе которого москвичи оценят реставрацию усадьбы XVIII века в поселке Первомайское в Троицком округе Москвы.

В ходе голосования пользователи выскажут свое мнение о том, нравится ли им то, как сделана реставрация памятника архитектуры.

Главный дом усадьбы, которая является объектом культурного наследия федерального значения, построен в конце XVII века боярином Ф.М. Ртищевым, основателем Андреевского монастыря и другом царя Алексея Михайловича. Затем имением владели дворяне Мусины-Пушкины, а после купцы Крыгины и Берги.

В советское время дом использовался как общежитие. Кроме того, здесь проводился VI съезд Коммунистической партии Китая в 1928 году. В ходе многовековой эксплуатации усадьба заметно обветшала, а в 2011 году в ней случился пожар.

В 2013 году главный дом усадьбы передали в аренду на 49 лет Китайскому культурному центру в Москве. Летом 2015 начались реставрационные работы. Были восстановлены белокаменный цоколь, подвал, стены, полы, мраморная лестница, интерьер и многое другое.

Также в рамках реконструкции с главного дома убрали надстройки, появившиеся в советские годы.