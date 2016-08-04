Два исторических дома восстановят в центре Москвы

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Два исторических здания восстановят в Москве на Пречистенке и в Милютинском переулке. Об этом стало известно на заседании Градостроительно-земельной комиссии правительства Москвы.

ГЗК приняла решение о реставрации жилого дома Наумовых-Волконских (XIX века), находящегося по адресу: улица Пречистенка, владение 36, строение 2. В этом доме с 1926 года размещалась библиотека имени Н.К.Крупской.

Также будет восстановлено здание XVIII века архитектора Митрофана Арсеньева по адресу: Милютинский переулок, владение 16, строение 3. В 1836 году в этом доме часто бывал Пушкин, а в 1912-1916 годах здесь действовала школа театрального искусства Н.О. Массалитинова.

Оба здания являются объектами культурного наследия и находятся в аварийном состоянии.

После реставрации в них будут размещаться объекты культуры, здравоохранения, образования или гостиницы.