В Москве реставрируется около 400 исторических зданий

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В столице около 400 зданий находятся на разных этапах реставрации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политике и строительства Марат Хуснуллин.

"Сохранение исторического центра – одно из важнейших направлений нашей работы. Сегодня в столице находятся около 400 зданий", – цитирует Хуснуллина пресс-служба Стройкомплекса Москвы. По его словам, объем инвестиций в ремонт и реставрацию исторических зданий в центре Москвы составляет порядка 17 миллиардов рублей.

Помимо реставрации самих объектов в городе ведется работа по замене инженерных коммуникаций, которые в таких зданиях или рядом с ними находятся в плохом состоянии.

Заммэра подчеркнул, что такого объема реставрационных работ в столице еще не было. "За последние годы в Москве было восстановлено 600 памятников, а количество исторических зданий, находящихся в неудовлетворительном или аварийном состоянии уменьшилось в десятки раз", – сказал глава Стройкомплекса.

За последние пять лет в Москве отреставрировали 600 зданий. При этом, зданий-памятников в неудовлетворительном или аварийном состоянии стало в десятки раз меньше.