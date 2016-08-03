Форма поиска по сайту

03 августа 2016, 17:51

Определился новый собственник части дома Наркомфина

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Собственником части дома Наркомфина на Новинском бульваре по итогам торгов стала компания "Лига прав", сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

В собственность компании перешла площадь в 1,6 тысячи квадратных метров.

По словам главы компании-собственника, дом отреставрируют через два с 2,5–3 года. При этом, жилую часть дома сохранят.

В настоящее время здание изношено на 68 процентов. Собственнику предстоит провести ремонтно-реставрационные работы по сохранению памятника. Запрещены работы, изменяющие облик здания и его объемно-планировочные и конструктивные решения.

Дом Наркомфина – жилой дом-коммуна был построен в 1930 году в стиле конструктивизма по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса. Он предназначался для работников Народного комиссариата финансов СССР. Является объектом культурного наследия регионального значения.

