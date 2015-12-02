Реставрацию усадьбы на Яузском бульваре продлили до следующего года

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Реставрацию городской усадьбы на Яузском бульваре продлили до августа 2016 года. Соответствующее решение приняла градостроительно-земельная комиссия.

Здание, располагается по адресу: Яузский бульвар, дом 9/6, строение 1, 3, 5, 8 и является выявленным объектом культурного наследия.

Отмечается, что в усадьбе площадью более 3 тысяч квадратных метров, в настоящее время выполнена большая часть работ.

Городская усадьба М. Г. Спиридова – Ф. К. Рюхардт – Лечебница О. Г. фон Шимана была возведена в начале XIX века.

В 1913 году особняк перестроили архитекторы Сергей Воскресенский и Виктор Коссов. В начале ХХ века здание принадлежало доктору О.Г. фон Шиману, который открыл здесь лечебницу.

В ходе церемонии награждения победителей конкурса "Московская реставрация 2015" Сергей Собянин сказал, что за последние пять лет в Москве отреставрировали около 600 объектов культурного наследия.

Ранее в этом году сообщалось, что в единый государственный реестр объектов культурного наследия включат 18 московских зданий. Такое решение приняла рабочая группа профильной комиссии при правительстве Москвы.