02 октября 2013, 20:12

Реставрация Провиантских складов стартует в начале 2014 года

Макет комплекса зданий Провиантские склады. Фото: ИТАР-ТАСС

Реставрация Провиантских складов - архитектурного памятника первой половины XIX века, в котором располагается музей Москвы, - стартует в начале 2014 года. Об этом сообщила в среду директор музея Алина Сапрыкина.

"Нами был объявлен конкурс на разработку проекта реконструкции, и на данный момент нашлась компания, которая проводит обследование здания музея. На это есть 150 дней. Думаю, что в начале 2014 года приступим к реставрационным работам. Закрываться на время работ музей не будет", - пояснила она.

Музей Москвы - один из старейших музеев города - был создан в 1896 году по инициативе Московской городской Думы. Фонды музея насчитывают более 1 миллиона единиц хранения. В 2006 году музею были переданы здания Провиантских складов, куда он переехал в 2011 году.

