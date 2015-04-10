Форма поиска по сайту

10 апреля 2015, 12:05

Культура

Реставрационный центр имени Грабаря запустил акцию "Искусство против войны"

Фото: grabar.ru

Реставрационный центр имени академика Грабаря запустил Интернет-акцию "Искусство против войны", посвященную 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

Весь месяц - с 9 апреля по 9 мая – реставрационный центр будет публиковать на страницах своих сообществ в соцсетях (Facebook, Instagram, "ВКонтакте", "Одноклассники") информацию о произведениях искусства, которые были повреждены во время войны и отреставрированы сотрудниками центра.

Для участия в акции нужно опубликовать пост с хештегом #искусствопротиввойны, разместив интересные факты спасения коллекций музеев, рассказы о судьбах конкретных произведений, об истории людей, участвовавших в спасении культурных ценностей.

Сюжет: 70-летие победы в Великой Отечественной войне
реставрационные работы Центр реставрации имени Грабаря

