Увольнения в МПГУ коснутся преподавателей по совместительству - ректор

Реорганизация, которая проводится в Московском педагогическом государственном университете, коснется лишь части преподавателей, работающих по совместительству, сказал в эфире радиостанции "Москва FM" ректор МПГУ Алексей Семенов.

При этом, сказал он, основным сотрудникам университета увеличат зарплату и предложат распределить образовавшуюся нагрузку равномерно.

Кроме того, ректор МПГУ назвал слухами сообщения о продаже Высшей школе экономики главного корпуса университета на Малой Пироговской. Это здание, построенное 100 лет назад, является памятником архитектуры.

Все студенты несмотря на преобразования будут учиться в прежних аудиториях, заверил ректор МПГУ.

Напомним, сообщения о массовых сокращениях в вузе появились в соцсетях и СМИ. В ответ ректор университета заявил, что руководство проводит реорганизацию в вузе, которая действительно подразумевает кадровые решения в отношении некоторых преподавателей.

Тем временем на сайте Change.org продолжается сбор подписей под петицией против процесса реорганизации в МПГУ, в которой сообщается о выселении филологического факультета из здания на Малой Пироговской и массовом сокращении преподавателей, работающих по совместительству. За остановку реформ в вузе высказались уже более 1,3 тысячи человек.