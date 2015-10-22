Запрет на шумный ремонт по выходным поддержали более половины москвичей

Фото: ТАСС/ Максим Шеметов

60 процентов москвичей поддержало запрет на проведение шумных ремонтных работ по воскресеньям и праздникам, сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин".

35 процентов высказались против ограничений. 3 процента переадресовали вопрос специалистам и 2 процента выбрали вариант "затрудняюсь с ответом".

Предложение продлить время ремонтных работ на час позже большинство участников голосования отклонили. Так, пользователи проекта отстояли время с 9.00 до 19.00, выбранное ими для проведения шумных работ в декабре прошлого года. Этот вариант получил поддержку более 55 процентов от общего количества голосов.

Ввести особый режим для новостроек отказались 42 процента. 35 процентов поддержали ввод в течение года с момента ввода дома в эксплуатацию, а 16 процентов – в течение двух лет.

Всего в голосовании на тему поправок к закону "О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве" приняло участие более 275 тысяч москвичей. Результаты голосования учтут при принятии законопроекта во втором чтении.

"Москва в цифрах": Поправки к закону "О тишине"

Напомним, Мосгордума приняла в первом чтении законопроект о введении "тихого часа" в жилых домах в дневное время.

По словам главы комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александра Семенникова. шумовой дискомфорт является одним из главных факторов стресса проживания в таком мегаполисе, как Москва. Власти города признают проблему шума как актуальную и борются с ней.

В проекте закона говорится только об этом перерыве – "тихом часе", но не учтены особенности выходных дней. Может быть, в выходные дни вообще нужно установить запрет на проведение таких работ, считает он.

По данным Семенникова, в Мосжилинспекцию только за последний год поступило 16 тысяч обращений, связанных с шумом во время проведения работ по ремонту квартир. При этом ежегодно составляется свыше пяти тысяч протоколов о нарушении тишины в ночное время.

Законопроект запрещает проводить шумные ремонтные работы в жилых домах в период с 19.00 до 9.00 и с 13.00 до 15.00. Нарушителей планируют наказывать штрафами от 1 до 2 тысяч рублей – это наказание прописано в действующем законе "О тишине. Для должностных лиц денежное наказание составит от 4 до 8 тысяч, для юридических – от 40 до 80 тысяч рублей.