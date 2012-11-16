Перенос кабелей связи с крыш под землю отложен до весны

Фото: ИТАР-ТАСС

Начало переноса телекоммуникационных кабелей с крыш домов под землю сдвигается на второй квартал 2013 года. Ранее власти планировали начать перенос кабелей летом 2012 года.

Это связано с тем, что перед началом работ необходимо провести мониторинг всех проводов, которые проложены по крышам, передает РИА Новости.

Такой мониторинг оценивается в несколько десятков миллионов рублей, город хочет по максимуму сократить расходы и по возможности переложить эти обязанности на операторов связи.

В частности, если будет установлено, что провода проложены незаконно, то они будут перекладываться исключительно за счет операторов.

По данным Департамента информационных технологий, сейчас общая протяженность кабелей на крышах Москвы составляет 25 тысяч километров. Это не только портит вид домов и улиц, но также создает угрозу сохранности самих сетей.