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Новости читателей

13 августа 2012, 17:53

Читатели М24: ремонт по ночам, опасные бордюры и крысы в подвале

ремонтные работы жалобы новости читателей московский папарацци

ИТАР-ТАСС

На Пролетарском проспекте
установили бордюр, отгораживающий полосу для общественного транспорта. Высота бордюра составляет 10 см, у него нет светоотражающих элементов. Наш читатель сообщает, что из-за этого " как минимум 2 мотоцикла в сутки разбиваются".

Екатерина из района Северное Бутово недовольна дорожными работами около станции метро "Бульвар Дмитрия Донского": "Там строители что-то ремонтируют и перегородили дорогу так, что воде некуда уходить, и она скапливается и переливается через бетонное ограждение. Еще чуть-чуть и машины будут глохнуть".


Ночные работы между ул. Маршала Василевского и Маршала Новикова не дают покоя жителям: " начинают снимать под окнами асфальт, стучать отбойниками: не спасают ни закрытые окна, ни беруши ". На улице Катукова, около дома №9, корпус 1 " в ночное время разбирают строение с применением техники ".


Также жители дома № 32 по улице Молдагуловой жалуются на состояние своего подъезда: " уже несколько лет живут крысы ". Как сообщил читатель, пожелавший остаться неизвестным, "крысы при этом свободно перемещаются по подъезду, нападают на людей и домашних животных".

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